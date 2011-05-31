ЄС каже про пріоритетність модернізації ГТС України

Київ. 31 травня. УНІАН. Член Європейської Комісії з питань енергетики Гюнтер ОТТІНГЕР підтвердив, що модернізація українських трубопроводів залишається пріоритетом для ЄС, зважаючи, зокрема, на те, що модернізація існуючої ГТС є економічно більш вигідною, ніж будівництво нової інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це Г.ОТТІНГЕР заявив під час зустрічі з А.КЛЮЄВАМ сьогодні у Брюсселі.

За інформацією прес-служби першого віце-прем‘єра, на зустрічі сторони обговорили процес підготовки до практичної реалізації проектів з модернізації української газотранспортної системи.

Також А.КЛЮЄВ підтвердив запрошення Г.ОТТІНГЕРУ здійснити візит в Україну найближчим часом.

Крім того, перший віце-прем‘єр-міністр України подякував члену Європейської Комісії за надану підтримку з боку ЄС у питанні набуття Україною повноправного членства в Енергетичному співтоваристві і розповів про процес реформ в українському енергетичному секторі.