Литвин пропонує врахувати рекомендації Венеціанської комісії до закону про вибори

Київ. 9 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував врахувати рекомендації Венеціанської комісії при практичному опрацюванні закону про вибори, яке, за його словами, почнеться у вересні і повинне завершитись у жовтні поточного року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні БУКІККІО.

Учасники зустрічі обговорили перспективи співробітництва України з Венеціанською комісією у напрямі здійснення конституційно-правової модернізації України, наміри щодо виконання рекомендацій цієї європейської установи у сфері створення ефективної і незалежної судової системи, новий проект закону про вибори тощо.

Голова Верховної Ради України високо оцінив роботу Венеціанської комісії як «неупередженого органу» та її керівництва, зазначивши, що їх діяльність важлива для України особливо зараз, «коли ми переживаємо відповідальний етап нашого розвитку». «Ми прискіпливо, уважно і відповідально аналізуємо ті висновки і рекомендації, які надає Венеціанська комісія», - підкреслив він.

Зі свого боку Дж.БУКІККІО зазначив, що «Венеціанська комісія є давнім другом України та завжди залишиться до неї близькою, надаватиме свої поради з важливих питань». Він також висловив задоволення рівнем співпраці із парламентом України.

Голова Венеціанської комісії позитивно оцінив намагання і прагнення нашої країни вирішити ті питання, які стоять перед нею тривалий час. У той же час він зауважив, що «Україна могла би бути у набагато кращій демократичній ситуації, якби у неї була більша стабільність із Конституцією, реформована судова влада, подолана корупція».

При цьому Дж.БУКІККІО наголосив, що реформування системи юстиції та подолання корупції сильно пов’язані між собою: «Можна поборотися з корупцією санкціями, але ці санкції повинні виконуватися неупередженою, некорумпованою судовою владою».

Говорячи про виборче законодавство, Голова Верховної Ради України зазначив, що українське суспільство байдуже сприймає майбутні зміни до виборчого законодавства. Це, за його словами, пов’язане із тим, що «влада непідконтрольна і не залежить від людей». У той же час, підкреслив В.ЛИТВИН, закон про вибори потрібний не для політиків, не для політичних партій, а саме для країни.

Погоджуючись із заявами керівництва Венеціанської комісії щодо недосконалості нового законопроекту про вибори народних депутатів, Голова парламенту заявив, що не поділяє ряд положень нового виборчого закону, який передбачає змішану систему виборів, через те, що «це не відповідає потребам суспільства». «Новація повернення до змішаної системи мало що дасть, бо ми матимемо депутатів двох сортів, одні з яких будуть працювати в округах, а інші тісними рядами стоятимуть у партіях. А люди повинні мати контроль над депутатами, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Вважаю, що потрібно мати відповідальну владу і мати можливість боротися із корупцією».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з головою Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО сказав, що робоча група готує законопроект про вибори депутатів ВР до подання на розгляд Венеціанської комісії.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що на даний момент робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ завершує роботу над законопроектом і готується до подання його на розгляд Венеціанської комісії для проведення фахової експертизи.