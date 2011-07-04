Президент Кіпру запросив Януковича до себе

Київ. 4 липня. УНІАН. Президент Республіки Кіпр Дімітріс ХРІСТОФІАС запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати Кіпр з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції сьогодні у Києві.

За словами Д.ХРІСТОФІАСА, Президент України прийняв це запрошення.

У ході прес-конференції обидва президенти наголошували на важливості активізації двосторонніх відносин. Також зазначалось, що візит Президента Кіпру, який відбувається вперше за історію незалежності України, має історичне значення для інтенсифікації відносин двох країн. «Ми вийшли на новий рівень наших стосунків», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Д.ХРІСТОФІАС нагадав, що сьогодні він відкриватиме Посольство Республіки Кіпр в Україні. «Це історичний момент, який надасть нового імпульсу для покращення відносин між країнами», - сказав він.