Єврокомісія первірила європейські ”дочки” ”Газпрому”

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Російська компанія “Газпром” повідомила 27 вересня про те, що у ряді її дочірніх компаній в Європі були здійснені перевірки представниками Єврокомісії за підозрою в порушенні правил конкуренції на внутрішньому ринку ЄС.

Про це повідомляє французьке агентство AFP.

За даними агентства, «Газпром» підтвердив, що «представники Генерального директорату «Конкуренція» Єврокомісії розпочали перевірки в офісах компаній групи «Газпром» у різних країнах ЄС».

Такі перевірки, зокрема, були проведені в німецькій Gazprom Germania і чеській Vemex s.r.o.

«Компанії роблять все можливе для виконання своїх контрактних зобов`язань перед своїми клієнтами в повному обсязі, надаючи підтримку представникам ЄС», - цитує агентство повідомлення «Газпрому».

При цьому російський «Газпром» зазначив, що такі перевірки є стандартною практикою в рамках європейського антимонопольного законодавства.

Єврокомісія також підтвердила проведення неоголошених перевірок у приміщеннях ряду компаній, що займаються поставками, транспортуванням і зберіганням природного газу в декількох країнах.

Єврокомісія підозрює компанії в можливому порушенні антимонопольного законодавства.

Разом з тим Єврокомісія не назвала компаній, в яких було здійснено перевірки.

Комісія тільки зазначила, що перевірки було проведено в 10 країнах-членах ЄС.

AFP також повідомляє про те, що німецькі RWE та E.ON також поінформували про перевірки Єврокомісії в їх офісах.

Австрійська OMV також підтвердила, що її офіси відвідали представники Єврокомісії.

Крім того, за даними ЗМІ, перевірки було проведено в литовській Lietuvos Dujos, в якій “Газпром” володіє 37,1% акцій.