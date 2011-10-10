Янукович: для євроінтеграції потрібні реформи

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Європейська інтеграція України має відбуватися насамперед через ефективне реформування держави.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis, опублікованому 9 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна має свій шлях… Він передбачає, що Україна повинна інтегруватися в ЄС через реформи. Ми розуміємо, що тільки політичні гасла не вирішують проблему», - сказав глава Української держави.

Безперечно, зауважив Президент, у цьому випадку йдеться про велику та напружену роботу.

«Це випробування і для політиків, і для чиновників, і, звісно, для народу», - додав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що в державі є чимало проблемних питань, які потребують вирішення. Серед них глава держави, зокрема, назвав необхідність прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу, гармонізацію українського законодавства відповідно до європейських стандартів та його імплементацію в усі сфери життя країни.

«Це потрібно, перш за все, нам, це потрібно нашій країні, тому що ми хочемо жити краще, хочемо мати вищі стандарти якості життя, захисту прав людини, безпеки», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 жовтня 2011 року В.ЯНУКОВИЧ відвідав з державним візитом Грецьку Республіку.