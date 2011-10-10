Мінськ заявляє про відсутність раціональної політики у ЄС щодо Білорусі

Мінськ. 10 жовтня. УНІАН. Європейський Союз не має ніякої раціональної політики щодо Білорусі і заспокоює себе імітацією дій, відзначає начальник Управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Бєларусь, в коментарі рішення про розширення візових санкцій ЄС щодо Білорусі він зазначив, що, вводячи додаткові санкції щодо Білорусі, країни Заходу знов і знов наступають на ті самі граблі.

«Саме по собі це рішення не має ніякого значення. ЄС вже неодноразово впродовж цього року вдавався до тиску на Білорусь. При цьому всім добре відомо, що заходи примушення дають прямо протилежний результат: посилюють недовір`я і ускладнюють пошук ефективних рішень, які могли б сприяти врегулюванню наявних розбіжностей», - говориться в коментарі.

«У реальній політиці один збій можна вважати випадковістю, два - збігом, але три і більше - це вже очевидний доказ помилковості дій», - заявив прес-секретар МЗС Білорусі.

Він відзначив, що після явного політичного фіаско антибілоруських ініціатив на саміті «Східного партнерства» у Варшаві це вже просто впадає в очі.

«Але країни Заходу знов і знов наступають на ті самі граблі», - наголосив А.САВІНИХ.

Він відзначив, що це дозволяє впевнено зробити кілька висновків. Зокрема, за словами прес-секретаря МЗС Білорусі, ЄС не має ніякої раціональної політики щодо Білорусі й заспокоює себе імітацією дій. «Європейські політики, які працюють на білоруському напрямі, не можуть або не хочуть сформулювати пропозиції, які влаштували б ЄС і при цьому враховували б право Білорусі на суверенний і самостійний розвиток», - наголошується в коментарі.

Крім того, при всіх гучних заявах європейські політичні кола демонструють низький рівень зацікавленості в пошуку рішень, оскільки розуміють надуманість претензій, що пред`являються ними.

«Білоруська сторона виходить з того, що рано чи пізно Євросоюзу доведеться розірвати це порочне коло і повернутися до нормального діалогу. Ми розраховуємо, що нашим європейським колегам вистачить на це мудрості», - сказав А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня список осіб, яким заборонено в`їзд до Європейського Союзу, поповнився ще 16 громадянами Білорусі.

До цього моменту 192 білорусам було заборонено в`їзд до ЄС і три білоруські компанії мають заморожені активи в ЄС. Діючі санкції проти Білорусі закінчуються наприкінці жовтня, але серед 27 країн - членів ЄС склалася одностайна думка про продовження їх на один рік.