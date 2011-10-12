В Італії називають неприпустимим засудження Тимошенко до 7 років ув`язнення

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ заявив, що розчарований вироком, винесеним в Україні у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Сім років в’язниці — це неприпустимий вирок», — сказав він італійським журналістам, пише тижневик ”Дзеркало тижня”.

Міністр зазначив, що у нинішній ситуації його країні буде непросто розвивати відносини з Україною.

«За деякими темами ми можемо проводити перемовини технічного характеру. Однак важко буде працювати над зближенням, над єдністю у політичній сфері Італії з України доти, доки в Києві не буде докорінно переглянуто підхід до даної теми (до ситуації навколо Ю.ТИМОШЕНКО), яка пов’язана з дотриманням основних прав людини і норм правової держави», — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК ”Нафтогаз України” у розмірі 1,516 млрд. грн.