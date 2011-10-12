Європарламент проведе термінові дебати по Україні
12:25, 12 жовтня 2011Новини ЄС
0 0
Через вирок Тимошенко
Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Європейський парламент проведе сьогодні термінові дебати щодо ситуації в Україні.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, відповідне доповнення внесене до порядку денного пленарного засідання Європарламенту.
Передбачається, що під час дебатів перед депутатами виступить Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.
Дебати будуть проведені у зв`язку з вироком колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter