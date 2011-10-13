Комітет ЄС визначить дату голосування по угоді з Україною після візиту Януковича

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Нова дата голосування Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту за доповідь про рекомендації Раді ЄС і Єврокомісії про угоду про асоціацію з Україною буде призначена після візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило поінформоване джерело в Європарламенті.

«Співдоповідачі обговорили ситуацію, що склалася, й вирішили визначити нову дату голосування після візиту В.ЯНУКОВИЧА, тобто, після 20 жовтня», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Комітет із питань закордонних справ Європарламенту вирішив перенести голосування щодо проекту доповіді у зв`язку з оголошенням вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Цю доповідь Європарламент повинен прийняти відповідно до Лісабонської угоди, згідно з якою Європарламент повинен пропонувати свої рекомендації при проведенні всіх двосторонніх переговорів.