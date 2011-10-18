Візит Януковича до Брюсселя відкладено
12:46, 18 жовтня 2011Новини ЄС
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Повідомили у прес-службі Єврокомісії
Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Європейського Союзу відкладено.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
«Візит перенесено на більш пізній термін», - сказали у прес-службі.
При цьому у прес-службі не змогли уточнити, з чиєї ініціативи – української чи європейської – було ухвалено рішення про відкладення візиту, запланованого на 20 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня речник Єврокомісії Піа АРЕНКІЛЬДЕ-ХАНСЕН заявила УНІАН, що зустріч президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ з В.ЯНУКОВИЧЕМ планувалася на 20 жовтня, але не була підтверджена.
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