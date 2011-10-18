У Партії регіонів кажуть, що відкладення візиту не вплине на підписання угоди з ЄС

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Володимир ВЕЧЕРКО вважає, що перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя не означає перенесення дати підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами депутата, можливо, керівництво Євросоюзу ще не сформувало позицію стосовно України.

«Якщо візит перенесено, то Україна використає цей час для підготовки додаткових аргументів на користь своєї позиції», - сказав В.ВЕЧЕРКО.

Він наголосив, що українська сторона надала достатньо доказів незмінності євроінтеграційного курсу. «Якщо ЄС хоче бачити додаткові підтвердження, то наша держава здатна їх надати», - наголосив В.ВЕЧЕРКО.

При цьому депутат зауважив, що необхідно розділяти два процеси –підписання угоди про асоціацію і суд над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

«Я хочу наголосити, що переговорний процес відносно асоціації тривав не один рік. Обидві сторони зробили велику роботу, і внутрішньополітичні процеси в Україні або ЄС не можуть ставити під загрозу результат цієї роботи. На даний час сторони нічого не говорили про наміри відступати від раніше встановлених термінів», - наголосив В.ВЕЧЕРКО.