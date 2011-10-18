Яеукович каже, що зустрічатиметься з ЄС, коли буде необхідність

Донецьк. 18 жовтня. УНІАН. Представники України і Європейського Союзу завжди зустрічатимуться як партнери, коли в цьому буде необхідність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Донецьку на спільному з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ брифінгу.

«Ми завжди зустрічатимемося як партнери з Європейським Союзом, з представниками Єврокомісії тоді, коли в цьому буде необхідність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що на сьогоднішній день Україна і ЄС продовжують переговори про підготовку угоди про асоціацію і найближчим часом у переговорах очікується прогрес.

«Є дві договірні сторони. Це залежатиме від того, яким чином буде досягнуто прогрес найближчим часом. У нас є відповідні плани, і ми хочемо почути Європейський Союз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.