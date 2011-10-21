Росія вірить, що до її проектів Третій енергопакет ЄС не застосовуватиметься

Москва. 21 жовтня. УНІАН. Росія розраховує, що Третій енергопакет не буде застосовуватися по відношенню до російських проектів у ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав в ефірі трьох російських радіостанцій у ході інтерактивного спілкування з радіослухачами.

«Ми все-таки розраховуємо, що ті переговори, в які ми вступили по лінії Міністерства енергетики та комісара з енергетики ЄС, дадуть результат. Переговори спрямовані на те, щоб не допустити ретроспективного застосування положень Третього енергетичного пакета по відношенню до тих проектів, які вже завершено або які знаходяться у стадії реалізації», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що похід до суду завжди залишається інструментом вирішення спорів, але РФ постарається обійтися без цього, оскільки це займає багато часу.

С.ЛАВРОВ підкреслив, що односторонні кроки, які Єврокомісія застосовує сьогодні й які далеко не завжди узгоджені й підтримуються країнами-членами ЄС, турбують.

Він зазначив, що Третій енергопакет, який Євросоюз прийняв із подачі Єврокомісії, містить положення, які вступають у прямі суперечності із зобов`язаннями країн-членів ЄС і Єврокомісії, які містяться в двосторонніх угодах між Росією та країнами ЄС про захист інвестицій.

Він підкреслив, що в кожній з таких угод, а також в угоді РФ і ЄС про партнерство і співробітництво, закріплено принцип не погіршення умов діяльності бізнесу на території один одного.

«Третій енергопакет реально ці умови погіршує», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що ЄС за допомогою «Третього енергетичного пакета» хоче отримати зниження ціни газу й зміну ціноутворення.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропоновано Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу та електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не лише до європейських компаній, але й до фірм із третіх країн, що працюють у ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку й транспорту, або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.