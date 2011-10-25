Єврокомісія відмовилася коментувати відсутність віз для збірної з карате

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Єврокомісія відмовилася коментувати ситуацію з візами для української збірної з карате.

Про це йдеться у відповіді представника Єврокомісії Мікелє ЧЕРКОНЕ власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Ми не маємо інформації щодо питання, яке Ви підняли.... На цьому етапі немає коментарів з боку Європейської комісії”, - заявив представник він.

М.ЧЕРКОНЕ також зауважив, що питання стосовно того, кому видавати візи, а кому ні, належить до компетенції країн-членів Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з карате не змогла взяти участь у чемпіонаті світу, що відбувся днями в італійському Турині, оскільки спортсменам відмовили у візах.

За словами речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА, команді України було відмовлено у видачі віз у зв`язку із ненаданням підтвердження Олімпійського комітету Італії про заплановану поїздку.