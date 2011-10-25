ЄС готовий скасувати експортні субсидії на сільгосппродукцію при торгівлі з Україною

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий скасувати експортні субсидії на сільгосппродукцію в торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу на агродебатах «Зона вільної торгівлі з ЄС: шанси і можливості для АПК України» в понеділок повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«З боку Європейського Союзу, мені здається, це безпрецедентний крок — готовність скасувати експортні субсидії в торгівлі сільськогосподарською продукцією при експорті в Україну», - повідомив він.

За його словами, на всі сільгосптовари, які потенційно можуть бути об`єктом експортного субсидування, в торгівлі з Україною експортна субсидія не застосовуватиметься.

Як повідомив директор департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА, для цього ЄС має внести зміни до свого законодавства. Він зазначив, що питання експортних субсидій всередині ЄС регулюється відповідним регламентом, і якщо вантаж прямує в Україну, то просто вносяться зміни на додаток до регламенту, що експортна субсидія нуль при призначенні вантажу до України.

При цьому В.П’ЯТНИЦЬКИЙ додав, що в ЄС експортні субсидії не застосовуються масово, а в регламенті чітко визначений перелік такої продукції.

Нагадаємо, минулого тижня в Брюсселі офіційно завершилися переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.