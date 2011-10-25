ЄС хоче посилити співпрацю на транспорті з країнами ”Східного партнерства”

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Європейський Союз має намір посилити співробітництво в транспортній сфері з країнами «Східного партнерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це питання обговорювалося під час дводенної зустрічі в Кракові віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Сіїма КАЛЛАСА і міністрів транспорту країн-учасниць «Східного партнерства».

«Ми домовилися сьогодні з країнами «Східного партнерства» працювати разом для того, щоб полегшити поїздки для людей і забезпечити ефективне транспортування вантажів», - заявив із цього приводу С.КАЛЛАС.

У ході засідання сторони, зокрема, визначили нові кроки, які може бути зроблено. Серед них – дії для тіснішої інтеграції транспортних ринків і покращення спільної інфраструктури; планування та створення регіональних транспортних мереж для регіону «Східного партнерства», які зв`язуватимуть його транс’європейською транспортною системою; співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами для фінансування проектів із покращення зв`язків між регіонами «Східного партнерства» і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива Євросоюзу, спрямована на посилення співпраці з шістьма країнами-сусідами ЄС, серед яких Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Влітку цього року Єврокомісія виступила з пропозицією покращити транспортні зв`язки між країнами-членами Євросоюзу і країнами-сусідами.