ЄС вітає завершення переговорів з Росією щодо СОТ

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Європейський Союз вітає завершення переговорів в рамках робочої групи щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії, розповсюдженому сьогодні.

“Сьогоднішня одностайна підтримка членами Робочої групи щодо вступу Росії до СОТ кладе край цьому 18-річному процесу та дає можливість формалізувати результати цих переговорів повноцінним членством в СОТ”, - зазначається в документі.

В повідомленні прес-служби зазначається, що ЄС сподівається на таку ж одноголосну підтримку вступу Росії до СОТ під час 8-ї міністерської конференції СОТ, яка відбудеться 15-17 грудня.

Єврокомісія зазначає, що приєднання Росії до СОТ є важливим кроком, від якого виграють як сама Росія, так і її торговельні партнери в світі.