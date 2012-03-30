”Зелені” Європарламенту: Поспішати з підписанням угоди з Україною не треба

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Представники групи “зелених” Європарламенту Ребекка Хармс та Вернер Шульц (обидва – Німеччин) вважають, що угоду про асоціацію з Україною можна підписувати лише після реального прогресу в сфері демократії в Україні.

Про це йдеться у їхньому коментарі щодо сьогоднішнього парафування угоди, переданому УНІАН.

“Цей процедурний крок засвідчує, що після місяців переговорів є фінальний текст, водночас ЄС не повинен робити ніяких наступних кроків щодо угоди про асоціацію допоки Україна не здійснить реального прогресу в демократичних реформах та базових правах. На практиці це означає, що ЄС та країнам-членам варто відкласти будь-які плани щодо підписання угоди щонайменше до проведення парламентських виборів у жовтні”, - заявила Р.Хармс.

Вона висловила переконання в тому, що лише чесні та вільні вибори та значні зусилля влади України з гарантування політичного плюралізму мають бути передумовою наступних кроків щодо угоди про асоціацію.

В.Шульц, в свою чергу, також висловився за певне “замороження” підписання та ратифікації угоди про асоціацію до демонстрації Києвом реального прогресу.

“Українська влада та Президент Янукович мають продемонструвати відданість цінностям, від яких залежить партнерство з ЄС. Це означає забезпечити чесні і вільні жовтневі вибори без обману”, - заявив депутат. Він також наголосив на необхідності перегляду “абсурдних” прав проти лідерів опозиції, надання ув’язненим, серйозно хворим представникам опозиції, в тому числі колишньому прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, належної медичної допомоги.

“Верховенство права в Україні у небезпеці з Віктором Януковичем, який стає більш авторитарним керівником. ЄС має підтримувати український народ та громадянське суспільство і наполягати на дотриманні базових демократичних стандартів та верховенства права”, - наголосив В.Шульц.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна та ЄС парафували угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.