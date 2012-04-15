Фюле: Звільнення опозиціонерів в Білорусі - перший крок

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле називає звільнення Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка першим кроком.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Звільнення панів Саннікова та Бондаренка – фундаментальний перший крок, на який можна сподіватися, особливо в ситуації, коли голова держави пообіцяв вибачити тих, хто просив про це. Хоча я, особисто, думаю, що це проти принципів сучасної Європи та проти людської гідності змушувати людей визнавати те, що вони ніколи не робили, коли їхній єдиний “злочин” полягає у висловленні власної думки”, - йдеться у заяві комісара.

Комісар зазначив, що ЄС неодноразово підкреслював, що всі політичні в’язні мають бути звільнені та реабілітовані. Лише після цього, зазначив комісар, ЄС може розглянути питання нормалізації відносин з Мінськом.

“Звільнення А.Саннікова та Д.Бондаренка, таким чином, є першим кроком, за яким повинні бути інші”, - заявив С.Фюле.