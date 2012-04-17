В МЗС підтверджують, що питання екстрадиції Авакова може тривати 2 місяці

Київ. 17 квітня. УНІАН. Процедура розгляду запиту про екстрадицію колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова в Україну продовжується і може тривати до двох місяців.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію Міністерства юстиції Італійської Республіки від 13 квітня 2012 року.

У зв`язку з підвищеним інтересом громадськості, журналістів та політиків до екстрадиції А.Авакова Міністерство закордонних справ України вважає за необхідне повідомити, «після затримання А.Авакова на території Італії Генеральна прокуратура України на підставі документів прокуратури Харківської області звернулася до Міністерства юстиції Італійської Республіки із запитом про його видачу для притягнення до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади та службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки)».

«У ході судового слухання 10.04.2012 питання екстрадиції А.Авакова не розглядалося, йшлося лише про зміну або скасування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відображено у рішенні суду», - зазначили в МЗС і додали, що «звільнення А.Авакова з-під варти в Італійській Республіці не припиняє процесу екстрадиції за запитом Генеральної прокуратури України, що продовжується у цій державі».

У МЗС також роз’яснили, що «за своїм змістом екстрадиція є процедурою примусового повернення особи, встановленої або затриманої в одній державі, до іншої держави для притягнення до кримінальної відповідальності, що включає як розслідування кримінальної справи стосовно особи, так і судовий розгляд, а також - виконання вироку суду».

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що «до моменту прийняття італійською стороною рішення за запитом Генеральної прокуратури України про видачу А.Авакова, він продовжує перебувати у міжнародному розшуку у державах-учасницях Інтерполу, не зважаючи на звільнення з-під варти в Італії».

Крім того, за даними МЗС України, А.Аваков може бути повторно затриманий у разі перетину кордону ЄС.

Додатково МЗС інформує про те, що попередня інформація щодо зміни запобіжного заходу для А.Авакова з арешту на домашній арешт була отримана Посольством України в Італії 12 квітня 2012 р. від Генеральної прокуратури Італійської Республіки.

У своєму рішенні від 10 квітня 2012 року, яке було оголошене 12 квітня 2012 р., «Апеляційний суд дійшов висновку, що А.Аваков має в Італії бізнес-інтереси, зокрема, є співвласником акціонерної компанії ”Europonella” та інших компаній і орендує нерухомість, а тому, на думку суддів, йому буде складно ухилитися від суду, який буде розглядати питання щодо його екстрадиції».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

12 квітня італійський суд звільнив А.Авакова.