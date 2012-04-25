Депутати від опозиції ознайомили Раду Європу з ситуацією Тимошенко

Страсбург. 25 квітня. УНІАН. Депутати Верховної Ради України від опозиції, члени делегації парламенту України в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) провели у Страсбурзі низку зустрічей для ознайомлення представників Ради Європи з ситуацією колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат від франкції “БЮТ-Батьківщина” Сергій Соболєв.

“Ми поінформували Президента ПАРЄ Жан-Клода Міньйона про ситуацію, що склалася, коли 4 дні не допускали адвоката, ми зачитали і передали йому лист Ю.Тимошенко про ті тортури, яким вона була піддана зі спробою примусово доставити її до шпиталю, пояснили причини чому це сталося”, - сказав С.Соболєв.

“Мета одна була – змінити діагноз, який поставили німецькі лікарі для того, щоб її привезти примусово на судове засідання 28 квітня”, - додав він.

За словами С.Соболєва, Ж.-К.Міньйон поінформував Бюро Асамблеї про свою зустріч з українськими депутатами і ситуацією Ю.Тимошенко, а також – голів національних делегацій в ПАРЄ. Крім того, Президент Асамблеї взяв участь у сьогоднішньому засіданні групи народних партій в ПАРЄ, де також обговорювалася ситуація Ю.Тимошенко.

Крім того, депутати від опозиції провели зустріч з комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужнієксом, якому також передали лист Ю.Тимошенко і пояснили ситуацію.

“Він сказав, що дуже швидко відреагує через свій офіс, і буде розглядати питання зміни графіку, щоб Україна стала першочерговою, і зустріч з Ю.Тимошенко стала першочерговою”, - сказав С.Соболєв.

Він також повідомив, що депутати передали лист до Комітету Ради Європи з попередження тортур та негуманного поводження.