Співдоповідачі ПАРЄ вітають доступ до Тимошенко

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пубе-Лінден вітають доступ до ув’язненої колишньої прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, однак стурбовані станом здоров’я ув’язнених опозиціонерів в Україні.

Про це йдеться у їх заяві за підсумками візиту до Києва, текст якої передано УНІАН.

“Після зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Ю.Тимошенко в Харківському шпиталі, де вона проходить лікування, співдоповідачі заявили, що дуже задоволені, що вона зараз отримує належне медичне лікування під наглядом лікарів, яким вона довіряє”, - написано в заяві.

Разом з тим, зазначається у документі, співдоповідачі висловили стурбованість витоками інформації щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко та медичного лікування, яке вона отримуватиме.

“Медична інформація за визначенням є приватною та конфіденційною. Крім того, віра в її лікування та приватність є важливою для успіху. Такі ж витоки підривають довіру і є неприйнятними”, - написано у заяві.

Співдоповідачі закликали всіх, кого це стосується, не робити “викиди” такої інформації, як щодо Ю.Тимошенко, так і щодо інших опозиційних лідерів, ув’язнених “з політичних мотивів”.

М.Репс та М.Пурне-Лінден також висловили стурбованість повідомленнями про швидке погіршення стану здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

“Ми очікуємо, що влада забезпечить, що він отримуватиме таке ж саме якісне лікування, як і п. Тимошенко”, - заявили співдоповідачі ПАРЄ.

У заяві також зазначається, що під час перебування у Києві, співдоповідачі мали значний обмін думками з Президентом України Віктором Януковичем, що вони розцінили як сигнал його бажання розпочати діалог щодо питань, які викликали стурбованість ПАРЄ, викладену в резолюціях Асамблеї.

“Ми очікуємо, що це приведе зараз до змістовних та конкретних результатів. Це негайно потрібно, в тому числі, в світлі наближення парламентських виборів в країні”, - заявили співдоповідачі ПАРЄ.