У квітні ціни промислових виробників в Європі не змінились

Брюссель. 5 червня. УНІАН. У квітні 2012 року ціни промислових виробників не змінились порівняно з березнем 2012, як в зоні євро, так і в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У квітні 2012 р. порівняно з квітнем 2011 р. ціни виробників зросли на 2,6% у єврозоні, і на 2,8% - у ЄС-27.

У квітні 2012 р. порівняно з березнем 2012 р. ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,2% в єврозоні та в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 0,1% в обох зонах. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,3% в обох зонах, ціни на товари тривалого користування не змінилися в зоні євро та зросли на 0,1% в ЄС-27, на товари короткострокового споживання – зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у квітні 2012 р. порівняно з березнем 2012 р. зареєстроване в Болгарії, Данії та Ірландії (по 1,1%), а також Португалії (0,6%).

Зниження цін виробників було зареєстроване в Іспанії (-0,8%), Швеції (-0,5%), Великобританії (-0,3%), Греції (-0,2%), Франції та Фінляндії (по -0,1%).

У квітні 2012 р. порівняно з квітнем 2011 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 1,3% у зоні євро і на 1,5% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 6,8% в єврозоні і на 6,6% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 0,6% в єврозоні і на 0,8% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 2,4% у єврозоні і на 2,8% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 2,0% в обох зонах, капітальне майно подорожчало на 1,1% в єврозоні і на 1,3% в ЄС-27.

У квітні 2012 р. порівняно з квітнем 2011 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстроване у Кіпрі (8,3%), Латвії (7,1%) та Угорщині (7,0%).

Найменше зростання цін зареєстроване в Мальті та Словенії (по 0,7%), а також в Австрії (1,0%). Зниження зареєстроване лише в Швеції (-0,5%).

У березні 2012 р. порівняно з лютим 2012 р. ціни промислових виробників зросли на 0,5% в обох зонах.