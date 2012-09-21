Ештон та Фюле розчаровані в зміні українського законодавства про прокуратуру

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле розчаровані підписанням Президентом України змін до законів про функціонування органів прокуратури.

Про це йдеться у заяві речників К.Ештон та С.Фюле, переданій УНІАН.

“Верховний представник К.Ештон та комісар С.Фюле висловили своє розчарування підписанням змін до закону про функціонування прокуратури. Вони зауважили, що ці зміни не були обговорені з Венеціанською комісією Ради Європи”, - зазначається у заяві.

К.Ештон та С.Фюле вважають, що підписані Президентом України зміни «є втраченою можливістю для продовження виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо всебічного реформування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів».

При цьому в заяві нагадується про зобов’язання України схвалити впродовж року з часу набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу закону про прокуратуру.

Разом з тим, представники ЄС зазначили, що залишаються готовими допомогти Україні в її зусиллях у проведенні судової реформи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор Янукович підписав схвалений Верховною Радою 18 вересня закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури”. Законом внесено зміни до 18 законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства України, які регулюють статус органів прокуратури та порядок реалізації наданих їм законом повноважень, які суттєво скорочено.