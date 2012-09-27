Україна за демократичним розвитком виглядає гірше Росії?

Київ. 27 вересня. УНІАН. Україна за тенденціями демократичного розвитку сьогодні має гірший вигляд, ніж Росія. Про це сказав голова делегації спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи для проведення передвиборчого моніторингу та оцінки ходу електоральної кампанії в Україні, лідер групи соціалістів у Раді Європи Андреас Ґросс в інтерв’ю «Тиждень.ua».

За його словами, в Україні немає великих демонстрацій. “Починаючи з грудня минулого року в РФ протести стали індикатором пробудження громадянського суспільства, і зараз там можна спостерігати чимало позитивних тенденцій розвитку, у той час як в Україні цього не відбувається. Так, у вашій країні вісім років тому була революція, але відтоді мільйони українських громадян розчарувалися і повернулися спиною до політики”, - зазначив А.Гросс. Він зауважив: “Сьогодні я бачу чимало схожостей із ситуацію часів Кучми, зокрема в питанні утисків свободи слова”. При цьому він додав, що свобода слова в Україні нині “фактично зруйнована”. “В Україні спостерігається регрес у стані демократії, а в Росії все ж таки певний прогрес. На моє особисте переконання, Янукович сьогодні не так наслідує Путіна, як намагається побудувати власний клан – «Сім’ю» – і кланізувати всю українську політику. І це набагато гірше”, - підкреслив А.Гросс.

Він наголосив, що “сьогодні українське суспільство не має реальної політичної альтернативи”. “Більшість громадян почуваються безпорадними, усвідомлюючи той факт, що політика цілковито заправляється грошима”, - додав він. За його словами, “немає якогось конструктивного діалогу. Політсили не чують одна одну. Уряд ігнорує опозицію, а опозиція – уряд. Усе в чорно-білих тонах, а політика не може бути тільки такою”.

А.Гросс вважає, що «ситуація з медіа в Україні катастрофічна, вона символізує, що ви рухаєтесь у неправильному напрямку”. “Найбільше вражають численні факти купівлі новин у ЗМІ, особливо на телебаченні. Усі великі приватні канали, за винятком ТВі (який стрімко втрачає свою аудиторію через відрізання доступу до нього глядачів), належать олігархам, що визначають рівень демократії в медіа. У вас немає жодного плюралізму в теле- і радіопросторі. Це підриває основи професійної журналістики і є, власне, її кінцем”, - підкреслив він. За його словами, “водночас судова гілка цілковито підконтрольна владі”. Голова делегації спостерігачів ПАРЄ вважає, що “формування і склад виборчих комісій в Україні, це повний фарс”. “Насамперед через їхню тотальну однобічність”, - додав він.

А.Гросс зазначив, що дивною є ситуація, коли в Україні “ми чуємо від голови ЦВК, що він не знає, як застосовувати закон про відеоспостереження на виборах: чи працюватимуть камери після закінчення голосування та початку підрахунку голосів і чи в такому разі той запис здійснюватиметься тільки для внутрішнього користування ЦВК, чи для громадськості загалом”. “Це також свідчення того, як у вас працює парламент, де закони ухвалюються без попереднього обговорення і дискусій, як у сталінські часи. Ви маєте закон, який важко імплементувати на практиці”, - додав він. За його словами, в Україні виборчий закон “не сприяє організації виборів”, а “навпаки, є джерелом конфліктів та непорозумінь, що може бути додатковим елементом делегітимізації виборів”.

А.Гросс повідомив, що на жовтневій сесії ПАРЄ “не обговорюватиметься питання України, зважаючи на вибори, водночас на пленарному засіданні буде зачитана доповідь щодо Росії і прийнята відповідна резолюція”. “Але повернемося до українського питання на зимовій сесії ПАРЄ в січні 2013 року. Наша делегація моніторитиме електоральний процес в Україні й підготує відповідний звіт про вибори”, - додав він.