МЗС сподівається, що спостерігачі ЄС всебічно вивчать результати моніторингів

Київ. 15 жовтня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що спостерігачі від ЄС ґрунтуватимуть свої оцінки не на поверховому, а на усебічному вивченні результатів ними ж профінансованих моніторингів.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерств закордонних справ України.

«Органи виконавчої влади України уважно вивчили Проміжний звіт №1 Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Зазначені в ньому проблемні питання, які не входять до кола повноважень Центральної виборчої комісії України, стали предметом найбільш серйозного розгляду в різних міністерствах та відомствах», - говориться в коментарі.

Зокрема, «Міністерство внутрішніх справ почало вживати додаткові зусилля із гарантування безпеки виборчого процесу та прозорості реєстрації правопорушень, пов’язаних з виборами. Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення у співпраці з провідними загальнонаціональними телеканалами запровадив систему моніторингу збалансованості представлення учасників виборчих перегонів в телепросторі».

Що стосується даного питання, на якому роблять особливий наголос наші партнери в ЄС, то МЗС виходить з необхідності виваженого та експертного підходу до його вивчення. «Якщо навіть опиратися не на дані моніторингу Держкомтелерадіо, а на результати роботи Асоціації «Спільний простір», що фінансується ЄС, стає очевидним, що картина в телепросторі цілком об’єктивно відображає хід виборчої кампанії. Показово, що за даними цього моніторингу в період з 1 по 7 жовтня, якщо про владу і правлячу партію й подавалося більше інформації, ніж про інші політичні сили, то в масиві цієї інформації повністю переважала критика. Деякі телеканали взагалі не подавали негативної інформації про опозиційні партії, активно критикуючи провладні, інші – хоча і показували частіше в своїх сюжетах урядовців (значна частина яких не є членами жодних партій), подавали в десятки разів більше негативу про владу, ніж про опозицію», - наголошується в коментарі.

Також, підкреслюється в коментарі, «що є найважливішим, Асоціація, яка користується довірою в Брюсселі, чітко зафіксувала тенденцію до більшої збалансованості в сюжетах українських телеканалів, зростання частки присутності опозиційних кандидатів та партій при одночасному нарощуванні числа критичних по відношенню до влади сюжетів».

У МЗС сподіваються, що «до кінця виборчої кампанії український інформаційний простір без викривлень віддзеркалюватиме настрої в суспільстві та хід політичної боротьби, а наші партнери в ЄС будуть ґрунтувати свої оцінки не на поверховому, а на усебічному вивченні результатів ними ж профінансованих моніторингів».