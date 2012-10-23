ЄС хоче від Києва розслідування справи Развожаєва

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що Київ проведе розслідування у справі зникнення російського опозиціонера Леоніда Развожаєва.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчіч.

“Ми знаємо про цю справу... Ми намагаємося прояснити факти. Обвинувачення дуже серйозні, і багато питань мають бути з’ясовані. Це вимагає ретельного розслідування з боку української влади”, - сказала вона.

М.Кощанчіч не надала інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Л.Развожаєв зник у Києві 19 жовтня, після чого, вже 21 жовтня опинився в Москві, де був взятий під варту за рішенням Басманного суду. Сам опозиціонер заявив журналістам, що був викрадений в Києві, і що зазнав тортур.