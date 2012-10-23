Європарламент хоче санкцій для винних у смерті адвоката Магнітського

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент вважає, що ЄС має запровадити санкції проти винних у смерті в ув’язненні російського адвоката Сергія Магнітського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції, підготовленої Крістіною Оюланд (група ліберальних партій, Естонія).

За проект резолюції проголосувала більшість депутатів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

У документі депутати Європарламенту, зокрема, рекомендують Раді ЄС створити перелік осіб, винних у смерті адвоката, а також тих, хто не забезпечив подальшого належного розслідування його смерті та тих, хто продовжує чинити тиск на членів родини загиблого адвоката.

Санкції, на думку депутатів, мають включати в себе заборону на в’їзд в ЄС та заморожування активів.

Депутати висловили переконання, що запровадження санкцій може сприяти поновленню розслідування у справі в Росії.

С.Магнітський помер у в’язниці у листопаді 2009 року після 358 днів ув’язнення. У своїх показаннях перед смертю він обвинуватив у корупції низку представників силових відомств Росії.