Депутат ЄП Свобода сподівається, що новий уряд України краще співпрацюватиме у справі Тимошенко

16:16, 25 жовтня 2012
Новини ЄС
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І називає корисною місію Кваснєвського та Кокса

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту, лідер групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Ханнес Свобода (Австрія) сподівається, що наступний уряд України ще більше співпрацюватиме з місією Олександра Кваснєвського та Пета Кокса.
Про це він заявив сьогодні в ході чату на Фейсбук-сторінці Європарламенту.
”Посередництво колишнього Президента Польща О.Кваснєвського та П.Кокса дуже допомагає, і дуже успішне. Ми сподіваємося, що після виборів новий уряд буде ще більш готовим допомогти у вирішенні справи Юлії Тимошенко та інших схожих справ”, - сказав депутат.
Він не надав інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, у травні Президент Європарламенту Мартін Шульц та прем`єр-міністр України Микола Азаров досягли згоди про направлення в Україну місії Європарламенту для вивчення справи Ю.Тимошенко та інших опозиційних лідерів.
На початку жовтня О.Кваснєвський та П.Кокс представили Конференції Президентів Європарламенту попередні висновки. На час виборів місію біло вирішено призупинити.

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