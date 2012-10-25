Депутат ЄП Свобода сподівається, що новий уряд України краще співпрацюватиме у справі Тимошенко

Брюссель. 25 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту, лідер групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Ханнес Свобода (Австрія) сподівається, що наступний уряд України ще більше співпрацюватиме з місією Олександра Кваснєвського та Пета Кокса.

Про це він заявив сьогодні в ході чату на Фейсбук-сторінці Європарламенту.

”Посередництво колишнього Президента Польща О.Кваснєвського та П.Кокса дуже допомагає, і дуже успішне. Ми сподіваємося, що після виборів новий уряд буде ще більш готовим допомогти у вирішенні справи Юлії Тимошенко та інших схожих справ”, - сказав депутат.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, у травні Президент Європарламенту Мартін Шульц та прем`єр-міністр України Микола Азаров досягли згоди про направлення в Україну місії Європарламенту для вивчення справи Ю.Тимошенко та інших опозиційних лідерів.

На початку жовтня О.Кваснєвський та П.Кокс представили Конференції Президентів Європарламенту попередні висновки. На час виборів місію біло вирішено призупинити.