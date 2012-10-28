Депутат ЄП Хармс не побачила суттєвих порушень на виборах...

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребека Хармс (група «зелених», Німеччина) зазначає, що у день виборів на дільницях, на яких вона побувала в Україні, не бачила серйозних порушень.

Про це Р.Хармс заявила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі телефоном зі Львова, де вона спостерігала за ходом виборів в Україні.

«Що стосується мене, і я спілкувалася ще з трьома представниками наглядової місії Європарламенту, враження яких в основному такі самі, як у мене, - ми не зустріли жодної серйозної проблеми у ході виборчого процесу під час наших спостережень», - сказала євродепутат.

За словами Р.Хармс, процес голосування був організований «дуже добре», люди, з якими спостерігачі спілкувалися на виборчих дільницях, були «дуже відкриті», відповідали на всі питання.

«Таким чином, моє враження, тут, у Львові, що було навіть менше скарг щодо реєстру виборців тощо», - додала Р.Хармс.

Водночас, на питання про те, чи означає це, що оцінка виборів місією спостерігачів може бути в цілому позитивною для України, Р.Хармс відповіла, що ця оцінка включатиме не лише результати спостереження за процесом голосування, але і за ходом передвиборчої кампанії.

«І ця оцінка дуже відрізняється. Під час (довгострокового – УНІАН) спостереження були виявлені значні недоліки у дотриманні рівних правил для кандидатів, відсутність рівного доступу до ЗМІ, і, перш за все, до найбільш важливих телевізійних каналів, також була дуже висока стурбованість щодо проведення кампаній в одномандатних округах, що, на жаль, може повернути загальну оцінку в більш негативну сторону», - зазначила депутат.

Місія спостерігачів під егідою ОБСЄ планує надати свою оцінку виборів в Україні у понеділок, 29 жовтня.