ЄС вітає переобрання Обами

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Європейський Союз привітав переобрання Барака Обами на другий термін на президентських виборах в США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заявах лідерів Європейського Союзу, розповсюджених сьогодні зранку.

Так, Президенти Європейської Ради Херман Ван Ромпой та Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу у спільній заяві наголосили, що США залишається ключовим стратегічним партнером Європейського Союзу, і висловили сподівання на продовження тісної співпраці з Президентом Обамою щодо подальшого посилення двосторонніх зв'язків та спільних відповідей на глобальні виклики, в тому числі в сфері безпеки та економіки.

“Створення зростання та зайнятості залишається пріоритетом, як для США, так і для ЄС, і ми продовжимо співпрацювати з Президентом Обамою для розблокування унікального потенціалу трансатлантичного ринку”, - наголошується у заяві.

“Ми також готові продовжити нашу інтенсивну співпрацю в питаннях зовнішньої політики та в просуванні наших спільних цінностей”, - додали Президенти Європейської Ради та Єврокомісії.

У свою чергу Президент Європарламенту Мартін Шульц також привітав Б.Обаму з переобранням, і заявив про готовність продовжувати співробітництво з США.

“ЄС та США — найтісніші союзники в світі, наше партнерство базується на широкому спектрі спільних цінностей та спільних інтересів: свободі, демократії, повазі до міжнародного права, верховенстві права та правах людини. Ці спільні цінності формують фундаментальну базу наших відносин”, - заявив він.

Президент Європарламенту також звернув увагу на те, що ЄС та США залишаються найбільшими торговельними партнерами один для одного, і заявив про готовність Європарламенту продовжити роботу над формуванням до 2015 року єдиного трансатлантичного ринку, побудованого на принципах соціально-ринкової економіки.

М.Шульц висловився і за розширення контактів між людьми, в тому числі, шляхом збільшення участі в освітянських та наукових програмах.