В МЗС України сподіваються, що угоду про асоціацію перекладуть мовами ЄС до кінця року

Київ. 13 листопада. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що до кінця року буде завершено переклад тексту Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на мови країн – членів об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Ми думаємо, що до кінця року цей процес в принципі має бути завершено», - сказав О.Волошин.

«Нам потрібен політичний сигнал, що ЄС, бачачи загальну волю більшості українських громадян і всіх основних політичних сил, вважає, що дана угода була б корисною якраз для розвитку демократії в Україні», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.