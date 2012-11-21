Мін`юст обіцяє виконати рішення ЄСПЛ по Луценку

Київ. 21 листопада. УНІАН. Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини у справі ”Луценко проти України”.

Про це заявив сьогодні міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

У прес-службі зазначили, що позиція відомства в цьому питанні не змінилася.

Раніше у Мінюсті наголошували, що Україна, як підписант Конвенції, виконувала і виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини, незалежно від того, чи стосується воно відомої в державі особи, чи будь-якої іншої людини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.