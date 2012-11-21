Азаров не бачить проблем для вступу в Митний союз

Москва. 21 листопада. УНІАН. Висловлювання першого віце-прем`єр-міністра України Валерія Хорошковського щодо незаконності вступу України до Митного союзу є його особистою думкою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров сказав перед початком зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим.

«Я це можу сказати про висловлювання цього члена уряду. Кожен, звичайно, член уряду має право на плюралізм, на висловлювання своєї думки, але вона не відображає точку зору українського уряду», - сказав М.Азаров, коментуючи питання Д.Медведєва про те, чи є слова В.Хорошковського про МС офіційною позицією українського уряду.

У свою чергу, Д.Медведєв запропонував продовжити переговори за закритими дверима.

«Ми вже заінтригували, це непогано», - сказав Д.Медведєв, і додав, що «є про що поговорити, і навіть є що випити».

М.Азаров подякував російського колегу за оперативну згоду провести переговори і обговорити ті питання, про які йшлося у телефонних розмовах. Він підкреслив, що українська сторона має пропозиції, і російські колеги про них знають. М.Азаров розраховує, що в ході переговорів по цих позиціях можна буде знайти компроміси.

«Українське керівництво, Президент і уряд, а також Партія регіонів, яка є правлячою, налаштовані на конструктивний діалог з РФ, на вибудовування відносин, зокрема - з Митним союзом», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, у своєму виступі на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства перший віце-прем`єр-міністр України В.Хорошковський підкреслив, що питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану перебуває поза законом.

«Що стосується вступу (до Митного союзу – УНІАН) - це поза законом», - сказав В.Хорошковський.

Він нагадав, що в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України.