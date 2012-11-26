ЄС спростив правила повернення заморожених активів екс-чиновників Тунісу та Єгипту

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Європейський Союз спростив правила повернення заморожених активів колишніх урядовців Тунісу та Єгипту новому керівництву цих країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалила сьогодні Рада ЄС.

Рішення передбачає, що для повернення таких активів буде достатньо судового рішення, яке визнаватиметься країною-членом ЄС.

Крім того, нові правила передбачають покращення обміну інформацією між владами країн-членів ЄС та Тунісу та Єгипту для забезпечення більш швидкого повернення усіх активів представників колишніх режимів, заморожених в Європі.

Спочатку 2011 року ЄС заморозив активи 48 членів режиму президента Тунісу Бен Алі, включно з ним.

З березня 2011 року в ЄС також заморожені активи 19-ти осіб попереднього режиму Єгипту, в тому числі активи колишнього президента країни Хосні Мубарака.