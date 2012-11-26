ЄС спростив правила повернення заморожених активів екс-чиновників Тунісу та Єгипту
Новій владі знадобиться лише судове рішення...
Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Європейський Союз спростив правила повернення заморожених активів колишніх урядовців Тунісу та Єгипту новому керівництву цих країн.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалила сьогодні Рада ЄС.
Рішення передбачає, що для повернення таких активів буде достатньо судового рішення, яке визнаватиметься країною-членом ЄС.
Крім того, нові правила передбачають покращення обміну інформацією між владами країн-членів ЄС та Тунісу та Єгипту для забезпечення більш швидкого повернення усіх активів представників колишніх режимів, заморожених в Європі.
Спочатку 2011 року ЄС заморозив активи 48 членів режиму президента Тунісу Бен Алі, включно з ним.
З березня 2011 року в ЄС також заморожені активи 19-ти осіб попереднього режиму Єгипту, в тому числі активи колишнього президента країни Хосні Мубарака.