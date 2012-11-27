Єврогрупа узгодила допомогу Греції

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Міністри з питань фінансів зони євро разом з Європейським центральним банком та Міжнародним валютним фондом узгодили нову програму допомоги Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні вранці після майже 13-ти годин переговорів.

Відповідно до рішення, Греція отримає допомогу в розмірі 43,7 млрд. євро, 34,4 млрд. євро будуть виплачені до кінця року, а решта – протягом першого кварталу 2013-го.

При цьому, для успішних і своєчасних виплат Греція має продовжити виконання податкової реформи, раніше погодженої з кредиторами.

“Єврогрупа очікує, що зможе формально схвалити рішення про виплату коштів 13 грудня”, - написано у заяві Єврогрупи за підсумками засідання.

В ході переговорів було також схвалено рішення про те, що зовнішній борг Греції має до 2020 року зменшитися до 124% ВВП, а до 2022 – “значно менше 110% ВВП”.