ЄС в понеділок встановить критерії підписання угоди з Україною

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на засіданні 10 грудня визначить критерії підписання угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Ви побачите критерії щодо виборчого процесу, щодо вибіркового правосуддя, щодо різних елементів порядку денного, пов’язаного з угодою про асоціацію, а також, ви побачите те, про що говорилося під час останнього засідання Ради – розклад дій до наступного саміту “Східного партнерства”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що висновки по Україні будуть схвалені без обговорення.

“Не буде дискусії, оскільки була дискусія минулого місяця”, - сказав дипломат.