Європарламент закличе ВР не схвалювати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Європарламент планує закликати Верховну Раді відкликати проект закону про заборону пропаганди гомосексуалізму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в узгодженому групами Європарламенту проекті резолюції щодо ситуації в Україні, текст якого має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) закликає Верховну Раду відкинути проект закону №8711, який обмежує свободу слова щодо сексуальної орієнтації та тендерної рівності, який був схвалений у першому читанні у жовтні”, - написано в пункті 16 проекту резолюції.

Депутати хочуть зазначити, що цей закон порушує Європейську конвенцію прав людини та Міжнародну конвенцію громадських та політичних прав, які були ратифіковані українським парламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о ввечері депутати Європарламенту планують обговорити ситуацію в Україні. Голосування за проект резолюції має відбутися завтра, 13 грудня.