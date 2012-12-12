Комісар Фюле: ЄС не висуває нових вимог до України

Страсбург. 12 грудня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє, що ЄС не висуває нових вимог до України для підписання угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у Європарламенті під час обговорення ситуації в Україні.

Він зазначив, що висновки встановлюю низку конкретних критеріїв, на базі яких ЄС оцінюватиме прогрес Україні в таких сферах, як виборча реформа, вирішення проблеми вибіркового використання правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

“Дозвольте мені підкреслити, що ми не вводимо нових бар’єрів, однак, водночас, ми не ідемо на компроміси щодо наших цінностей”, - підкреслив С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо ситуації в Україні Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, покращення ситуації в сфері управління державними фінансами.