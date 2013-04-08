Президент ПАРЄ вітає звільнення Луценка

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон привітав звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я тепло вітаю звільнення Ю.Луценка. Під час мого нещодавнього візиту до України я мав тривалу розмову з Президентом Віктором Януковичем, під час якої я ще раз висловив свою позицію і позицію Парламентської Асамблеї, що проблема ув’язнених колишніх членів уряду потребує швидкого рішення”, - написано у заяві.

“Я щасливий, що цей месидж був почутий, і сподіваюсь, що вчорашнє помилування є чітким знаком повороту у підході української влади до вирішення усіх цих справ, які вважаються ПАРЄ, як такі, що виникли через вибіркове застосування правосуддя”, - наголосив Ж.-К.Міньйон.

Він також закликав українську владу знайти швидке рішення для справи колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Зараз я закликаю владу швидку знайти рішення відповідно до принципів Ради Європи щодо знакової справи колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та реформувати юридичну систему, щоб такі випадку не повторювалися”, - зазначив Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.