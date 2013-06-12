Єврокомісія сподівається 14 червня отримати мандат на переговори про торговельну угоду з США

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Єврокомісія сподівається у п’ятницю, 14 червня, отримати мандат на переговори про угоду з США про трансатлантичну торгівлю та інвестиційне партнерство.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий європейський дипломат.

“Ми переконані, що отримаємо мандат в п’ятницю (на засіданні Ради міністрів з питань торгівлі ЄС – УНІАН)”, - сказав він.

“Моя впевненість базується на тому, що Європарламент та Рада ЄС вже висловили бажання розпочати переговори. Тож, оскільки є політична воля, у мене є впевненість”, - додав співрозмовник агентства.

Говорячи про майбутні переговори в цілому, дипломат зазначив, що якщо сторонам вдасться провести їх протягом наступних 1,5 роки, то це було б добре, оскільки тоді їх вдалося б завершити ще за часів роботи нинішнього складу Комісії.

Співрозмовник агентства додав, що за оцінками Лондонського Центру досліджень в сфері економічної політики, переваги для економіки ЄС від зменшення торговельних бар’єрів при торгівлі з США можуть сягнути 119 млрд. євро на рік.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та США заявили про намір розпочати переговори з уніфікації торгівельних правил 13 лютого цього року.