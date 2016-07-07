У Мінфіні назвали умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС

Для отримання Україною наступного траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, Верховна Рада повинна розглянути й ухвалити якомога швидше низку законопроектів, зокрема про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, та про службу в органах місцевого самоврядування.

Читайте такожГройсман очікує цього року на $12 мільярдів фіндопомоги, включаючи $4 мільярди від МВФ

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, про це повідомив заступник міністра фінансів із питань європейської інтеграції Юрій Буца в ході другого засідання Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, де обговорювалися питання економіки та галузевого співробітництва.

Буца підкреслив, що Мінфін продовжує активно працювати з Європейською комісією, Світовим банком із залученням експертів SIGMA з метою перегляду та оновлення стратегії управління публічними фінансами та відповідного плану дій.

Читайте такожУкраїна розраховує випустити євробонди на $1 мільярд під гарантії США в серпні - джерело

"Ми очікуємо, що перегляд та оновлення стратегії управління публічними фінансами буде завершено до кінця вересня 2016 року. Зустріч та обговорення в рамках Комітету асоціації Україна-ЄС - це прекрасна можливість додати новий імпульс цьому процесу, із залученням міжнародних партнерів і недержавних суб'єктів ", - зазначив Буца.

Як повідомляв УНІАН, після революції гідності ЄС надає фінансову допомогу на підтримку процесу стабілізації та реформ в Україні (3,4 млрд євро макрофінансової допомоги, 900 млн євро двосторонньої допомоги на розвиток, 500 млн євро регіональної допомоги, 50 млн євро заради стабільності та миру, 60 млн євро гуманітарної допомоги). Ця допомога спрямовується на важливі сфери, зокрема, на боротьбу з корупцією, судову реформу та реформу державного сектору, а також на економічну реформу й розвиток приватного сектору.