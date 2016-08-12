Німеччина допоможе Україні створити Фонд енергоефективності – Зубко

Уряд Німеччини надасть консультативну допомогу у створенні Фонду енергоефективності, а також готове до його співфінансування, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Німеччина - стратегічний і надійний партнер України, в тому числі і у впровадженні реформ децентралізації та енергоефективності", - написав Зубко.

Він також зазначив, що восени Українсько-німецька група високого рівня з економічного співробітництва разом з проведенням бізнес-форуму планує відкриття Українсько-німецької торгово-промислової палати.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Україна планує запустити в роботу цей фонд після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років. Однією з цілей його створення стане зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Крім того, проекти фонду дозволять створити близько 75 тисяч нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 мільярдів гривень на виплату субсидій.

20 липня 2016 року прес-служба Кабінету міністрів повідомила, що ЄС розгляне можливість виділення на підтримку Фонду енергоефективності 100 мільйонів євро в якості внесків країн-членів союзу.