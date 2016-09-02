Порошенко уповноважив Кубіва підписати звернення з приєднання України до конвенції про походження товарів ЄС

Президент України Петро Порошенко розпорядженням № 236/2016-рп доручив голові Мінекономрозвитку Степану Кубіву підписати звернення про приєднання України до конвенції про пан-євро-середземноморських преференційних правил визначення походження товарів, що дозволяє маркувати товари, вироблені з європейської сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

"Уповноважити першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва Івановича на підписання листа-звернення про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморських преференційних правила походження", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 2016 року проведе переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА) за трьома технічним регламентам, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

Україна та ЄС домовилися про подальшу лібералізацію квот і мит, а також про посилення урядового взаємодії і контактів бізнесу.

Європейський Союз готовий надати Україні інструменти підтримки для нівелювання негативного впливу на економіку торгової агресії з боку Росії.