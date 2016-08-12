Мінінфраструктури має намір закупити в поточному році 80 габаритно-вагових комплексів за рахунок коштів ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра інфраструктури з питань протидії корупції Юрій Лавренюк в ході відкриття на 15-му кілометрі траси Київ-Житомир в районі села Капітанівка, у напрямку в'їзду в столицю, першої дистанційної системи габаритно-вагового контролю.

"Мінінфраструктури має намір в поточному році закупити 80 габаритно-вагових комплексів за рахунок коштів ЄС, завдяки яким працівники Укртрансбезопасности будуть здійснювати ваговий контроль по всій території України. Зараз їх 34", - сказав Лавренюк.

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Він зазначив, що проблема перевантаження транспортних засобів носить системний характер.

"У цьому році державою виділені великі кошти на будівництво доріг. Київ окремо також виділяє кошти на будівництво доріг. Наша мета – побудувати дороги і зберегти їх", - підкреслив заступник міністра.

Присутній на відкритті дистанційної системи голова Державної служби України з питань безпеки на транспорті Михайло Ноняк повідомив, що габаритно-вагові комплекси розміщені на кожному в'їзді у морський порт, де традиційно спостерігається висока вантажонапруженість.

"Вагові комплекси, які ми плануємо закупити, будуть розподілені по кожній області. Залежно від регіону, де потрібно розмістити більше таких комплексів, будемо встановлювати більше, і вони будуть пересуватися по дорогах, для того щоб виявляти порушення", - сказав Ноняк.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України озвучило плани закупити 71 новий ваговий комплекс за кошти ЄС ще в листопаді 2015 року, проте до сьогоднішнього дня вони так і не були придбані. Тоді закупівлю цих комплексів оцінювали більш ніж 100 млн грн.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається по українським дорогам з перевищенням допустимих вагових норм.

Мінінфраструктури хоче зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, законопроект про створення якої зараз допрацьовує міністерство спільно з народними депутатами.

Ваговий контроль був скасований з серпня 2014 року, після прийняття Кабміном мораторію на перевірки всіх підприємців, у тому числі автоперевізників. У січні мораторій був продовжений до кінця першого півріччя 2015 року, потім у червні Кабмін продовжив його дію до кінця 2016 року, проте в жовтні 2015 року Кабінет міністрів заборонив рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн по дорогах загального користування при перевезенні подільних вантажів. При цьому дана норма фактично запрацювала лише з травня поточного року, коли в ряді областей почали працювати додаткові групи інспекторів Укртрансбезопасности для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

З 5 липня пункти габаритно-вагового контролю на українських дорогах працюють цілодобово.