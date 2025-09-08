Вже 12 вересня з Ужгорода підуть прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня.

В Україні відкрили першу новозбудовану ділянку євроколії сполученням Чоп - Ужгород. Наступним кроком стане будівництво маршруту євроколії до Львова. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, вже 12 вересня з Ужгорода підуть прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це означатиме нові можливості для людей: подорожі, навчання, робота, бізнес.

"Наступний великий крок - євроколія від кордону Польщі до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України", - сказав Кулеба.

Він також відмітив, що вже зараз є попередні домовленості з міжнародними партнерами для старту будівництва.

Крім того, уряд працює над розширенням євроколій у кількох напрямках. У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині, які забезпечать маршрути з Чехією, Угорщиною та Польщею. Це створить можливість отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом для реалізації визначено десять напрямків.

Євроколія в Україні - останні новини

6 вересня стало відомо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода через Чоп до міст Євросоюзу новою євроколією. З 12 вересня з обласного центру Закарпаття почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

У липні повідомлялося, що Європейський Союз ухвалив рішення виділити 76 мільйонів євро грантової допомоги на реалізацію першого етапу будівництва євроколії в Україні.

