У Путіна запевнили, що "жодні санкції ніколи не зможуть змусити Росію змінити свою позицію".

У Кремлі відповіли на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про його готовність запровадити додаткові санкції проти Росії. Про це пише Sky News.

Зокрема, як зазначило видання, у Кремлі заявили, що "Європа та Україна роблять усе можливе, щоб залучити США до своєї орбіти".

Також там додали, що "жодні санкції ніколи не зможуть змусити Росію змінити свою позицію".

Видання нагадало, що напередодні журналісти запитали Трампа, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Російської Федерації, на що він відповів: "Так".

Також міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив про готовність США натиснути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб спонукати його розпочати мирні переговори з Україною.

Реакція США на російський обстріл України 7 вересня

Як повідомляв раніше УНІАН, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на один з наймасованіших російських обстрілів України. На його думку, атака сигналізує про те, що РФ не хоче дипломатично припиняти цю війну. Келлог звернув увагу, зо росіяни атакувади будівлю Кабінету Міністрів України і наголосив, що "Росія, схоже, загострює ситуацію".

Президент США Трамп теж прокоментував страшні російські удари по Україні, заяввивши, що він "не в захваті від того, що там відбувається". Також він висловив сподівання, що ситуацію вдасться врегулювати. "Але я ними не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов’язано з цією війною", - сказав очільник Білого дому журналістам.

