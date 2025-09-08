Аналітики очікують збільшення надлишку нафти на ринку, що може призвести до зниження цін.

Світові ціни на нафту 8 вересня зросли більше ніж на 1 долар, відігравши частину падіння минулого тижня, на тлі нової заяви президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій щодо Росії, повідомляє Reuters.

За інформацією портала Investing, станом на 12:12 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 1,22 долара, до 66,72 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI додала 1,18 долара, до 63,05 долара за барель.

Трамп 7 вересня заявив, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії. Він додав, що окремі європейські лідери відвідають США в понеділок і вівторок, щоб обговорити, як завершити російсько-українську війну.

"Нові санкції проти покупців російської нафти можуть зруйнувати поставки сирої нафти", - заявив керівник відділу досліджень і аналізу енерготрейдера Gunvor Фредерік Лассерре.

Посприяло зростанню цін на нафту і те, що країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток на менший обсяг, ніж очікувалося. Так, видобуток "чорного золота" у жовтні зросте на 135 тисяч барелів на добу, тоді як на ринку очікували до 350 тисяч додаткових барелів.

"Збільшення видобутку ОПЕК+ виявилося меншим, ніж очікувалося, тоді як перспективи миру у війні Росії проти України і думки про те, що російська нафта не заполонить ринок, також підтримали ціни", - зазначив аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities Сатору Йошида.

Разом з тим аналітики Goldman Sachs очікують збільшення профіциту нафти на ринку у 2026 році, оскільки збільшення пропозиції в Америці переважить зниження пропозиції з Росії та сильніший світовий попит. Банк залишив свій прогноз цін на нафту марок Brent та WTI на 2025 рік без змін.

5 вересня ціни на нафту знижувалися на тлі очікування збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+, а також збільшення запасів "чорного золота" у США, які є найбільшим у світі споживачем нафти.

У свою чергу, почесний голова консалтингової компанії FGE NexantECA Ферейдун Фешаракі заявив, що вже наприкінці цього року та на початку 2026 року вартість нафти може впасти до позначки нижче 60 доларів за барель.

Зі свого боку, аналітики Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent у 2026 році впаде до 56 доларів за барель, а американської WTI-52 доларів.

