Росіяни хочуть довести частку безпілотних та безекіпажних систем на полі бою до 40%.

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося обсяги виробництва основних видів озброєння та техніки у РФ. Про це з посиланням на заступника начальника відомства Вадима Скібіцького повідомляє ‎Укрінформ‎.

Йдеться про виробництво літаків, бронетехніки, а також ракет та артилерійських систем. Зокрема, кількість нових літаків у цьому році повинна перевищувати пів сотні.

Плани РФ щодо нової техніки:

Відео дня

• літаки (Су-30, Су-34, Су-35 і Су-57) - 57 одиниць;

• танки (Т-90М) - 250 одиниць;

• БМП та бронетранспортери (БМП-3, БТР-82А) - 1100 одиниць;

• артилерійські системи - 365 одиниць;

• високоточні ракети різного класу - 2,5 тисячі одиниць.

У випадку високоточних ракет маються на увазі, зокрема, комплекси "‎Іскандер"‎ та "‎Кинджал". Останній іноді називають "‎гіперзвуковим"‎ комплексом.

У Головному управлінні розвідки вважають, що росіяни хочуть довести частку безпілотних та безекіпажних систем на полі бою до 40%. Водночас, як можна бачити у планах, ніякої відмови від класичних озброєнь з боку росіян не намічається.

Якщо казати про танки, то вони будуть робити ставку на Т-80, Т-90 та (в майбутньому) на Т-14 "Армата". Відомо також, що Кремль планує активно будувати артилерійські системи "Коаліція", "Мста", "Мальва", "Гіацинт" та "Магнолія".

Виробництво зброї в Росії: головне

Раніше стало відомо, що протягом 2024 року росіяни отримали 24 бойові літаки, зокрема десять фронтових бомбардувальників Су-34. Таким чином, якщо плани на цей рік вдасться реалізувати, це буде суттєвим нарощуванням виробництва бойових літаків.

Також повідомлялося, що у минулому році фахівці "Уралвагонзаводу" могли передати військам РФ близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, модернізованих до стандарту Т-72Б3. Крім того, російська армія могла отримати приблизно 60-80 танків Т-90М нового виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: