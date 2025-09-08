Частина Київщини на два дні залишилася без газу: список населених пунктів

Газопостачання буде відновлене поступово.

Унаслідок ворожої атаки у частини споживачів Київщини два дні буде відсутнє газопостачання, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, ідеться про абонентів населених пунктів Козин, Жуківці, Українка, Плюти, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівка.

"Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Калашник додав, що наразі аварійні роботи з відновлення газопостачання тривають.

"Послуга буде відновлена поступово", - зауважив чиновник.

Атака РФ на енергосистему Україні - головні новини

В ніч на 8 вересня Росія атакувала об’єкт теплової генерації на Київщині. За даними ДСНС Київської області, постраждалих внаслідок атаки немає.

Разом з тим, після чергової атаки "Укренерго" закликало українців користуватися потужними енергоприладами з 10 до 16 години, уникаючи годин пікового навантаження.

До цього у вересні ворог вже бив по об’єктах генерації. Так, 3 вересня внаслідок російського удару тисячі українців залишилися без електроенергії. Зокрема, в Ніжині в Чернігівській області окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до відключення світла та води для частини абонентів міста.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відповідатиме на удари Росії по енергетиці.

Вас також можуть зацікавити новини: